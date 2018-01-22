В Мурманский морской торговый порт поступил новый погрузчик

22 Января 2018 года, 17:10

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманском морском торговом порту продолжается реализация программы технического перевооружения. Парк техники пополнился еще одним «великаном» - фронтальным погрузчиком Volvo L150H.

Современная многофункциональная машина сочетает повышенную маневренность и простоту управления. Новый погрузчик имеет широкий спектр возможностей и позволяет максимально эффективно использовать рабочее время. В его кабине докеры чувствуют себя комфортно, здесь все продумано до мелочей. Применение такой техники значительно повышает производительность труда, делает работу более комфортной и безопасной.

Как делятся портовики, новая техника практически не ломается. Стальная рама обеспечивает не только высокую устойчивость, но и низкий уровень шума при работе. Общая масса погрузчика 26 тонн, объем ковша 6,8 кубических метров. То есть за один рабочий цикл он может перегружать порядка семи тонн навалочного груза.

Всего в этом году планируется приобрести шесть погрузчиков Volvo L150H. Сейчас в порту работают уже три таких машины.