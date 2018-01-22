Предложения по благоустройству в Мурманске можно отправить в 17 местах

22 Января 2018 года, 17:45

МУРМАНСК/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня в Мурманске состоялась предварительная выемка предложений граждан по включению общественных территорий в программу по формированию комфортной городской среды.

Пункты сбора предложений в муниципальную программу начали работу 15 января: 17 специальных урн ждут предложений мурманчан в библиотеках города, управлениях округов и в кинотеатрах «Мурманск» и «Северное сияние».

«Только в одном пункте приема предложений всего за неделю собрано более 20 анкет, это говорит о том, что горожане поддержали идею, процесс пошел. Видно, что люди неравнодушны, что северяне любят свой город и хотят, чтобы Мурманск стал еще краше и удобнее для жизни, – рассказала куратор проекта «Комфортная городская среда», заместитель председателя Совета депутатов Мурманска Тамара Прямикова. – Приглашаю всех высказывать свое мнение».

Сбор предложений продлится до 9 февраля. После обработки и обобщения предложений на обсуждение общественности будут представлены эскиз-проекты.

18 марта пройдет рейтинговое голосование за проекты благоустройства общественных территорий. Прямое рейтинговое голосование жителей при выборе проектов общественных пространств – обязательное условие реализации проекта по формированию комфортной городской среды.

АГМ