Порт Хельсинки – лидер по пассажиропотоку и грузоперевозкам

22 Января 2018 года, 18:44

ХЕЛЬСИНКИ/ 22 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году порт Хельсинки стал лидером в Европе по пассажиропотоку и лидером по грузовым перевозкам в Финляндии, сообщает портал «Хорошие новости из Финляндии».

За 2017 год порт Хельсинки пропустил через свои терминалы 12,3 млн пассажиров. Рост пассажиропотока связывается с возросшей популярностью рейсов Хельсинки — Таллин (9 млн пассажиров) и развитием международных круизных маршрутов. Главную роль здесь сыграло формирование общей экономической зоны, охватывающей финскую и эстонскую столицы.

Также в 2017 году Хельсинки посетили 266 круизных судов. Число их пассажиров, сходивших на берег в столице, составило 478 000 человек, что стало рекордом за весь период работы порта.

«В последние годы судоходные компании пустили по маршруту Хельсинки — Таллинн более крупные и более быстроходные суда, что позволило увеличить пассажирооборот в высокий сезон», — поясняет директор пассажирских портов Хельсинки Кари Норовиита.

Также Хельсинки стал национальным лидером по грузоперевозкам, которые по сравнению с предыдущим годом возросли на 13,4%.