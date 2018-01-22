Игра про крушение подлодки «Курск» выйдет в 2018 году на всех платформах

22 Января 2018 года, 19:00

МИР/ 22 января/ БИ-ПОРТ – Игра Kursk, посвящённая крушению российской подводной лодки, выйдет в 2018 году на PS4, Xbox One, PC и Mac. Об этом сообщили создатели игры, польская студия Jujubee.

По задумке авторов, игра должна стать документальным приключением с видом от первого лица. Игрокам предстоит управлять неким шпионом, который исследует подводную лодку, стараясь узнать все её секреты.

Играть за безымянного персонажа вы начнете в Москве, откуда вы сможете свободно перемещаться вплоть до дислокации Курска, и наконец, окажитесь на самой подводной лодке. Любые действия, которые вы предпринимаете, будут влиять на концовку.