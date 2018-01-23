По Мурманской области местами пройдёт снег

23 Января 2018 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ - 23 января погоду Кольского полуострова будет определять неактивный циклон, смещающийся с Вологодской области на юг Кольского полуострова. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -11-16 градусов, при прояснениях до -24 градусов, гололедица.

На востоке Баренцева моря наблюдается ветер юго-восточный 15-16 м/с. На востоке и в центральных районах моря - медленное обледенение судов.

На реках и водоёмах Мурманской области ледостав. Толщина льда по данным наблюдений на 20 января равна 25-55 см.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -14 градусов, ветер юго-западный 2-3 м/с.