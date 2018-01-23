Новогодние каникулы привели в Мурманскую область почти 33 тысячи туристов

23 Января 2018 года, 10:07

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – За период новогодних праздников с 31 декабря 2017 года по 8 января 2018 года Мурманскую область посетили около 33 тысяч туристов. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила министр развития промышленности и предпринимательства Ольга Кузнецова.

По её словам, рост в основном обеспечен за счёт туристов из Китая, Таиланда, Индии и других стран Юго-Восточной Азии. Как ранее сообщал «Би-порт», китайцы стали лидерами по постановке на миграционный учёт в Мурманской области.

Лидером по принятым туристам в новогодние каникулы традиционно остается туристско-рекреационный кластер «Хибины». По экспертной оценке, его территорию посетило более 25 тысяч туристов, что составило порядка 20% прироста к прошлому году. Второе место в этом году у города Мурманска, принявшего более 4,5 тысячи туристов.

За последние три года турпоток в Мурманскую область вырос на 14%. В 2017 году регион посетили 332 тысячи туристов.