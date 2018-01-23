Морские пехотинцы Северного флота отстрелялись в ночи

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – На полигоне соединения морской пехоты береговых войск Северного флота проходят ночные занятия по огневой подготовке. Как сообщили «Би-порту» в пресс-службе флота, военнослужащие в течение нескольких дней отработают навыки применения штатного вооружения и военной техники на поле боя в арктической зоне. В частности будет отработано ведение огня из штатного стрелкового оружия: автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов РПГ-7.
Ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих береговых войск Северного флота.