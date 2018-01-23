Марина Ковтун поручила максимально ускорить ввод лифтов в эксплуатацию

23 Января 2018 года, 11:18

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – На оперативном совещании с руководителями органов местного самоуправления и региональной власти Марина Ковтун подняла вопрос исполнения поручения по вводу в эксплуатацию лифтов в многоквартирных домах в рамках реализации программы капремонта.

По информации министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Владимира Гноевского, график передачи лифтов управляющим организациям сформирован и направлен в администрации муниципальных образований.

«Информация с датами завершения монтажа каждого лифта, ввода его в эксплуатацию в настоящее время, по информации Фонда капитального ремонта, размещена на досках объявлений в домах, в которых осуществляется замена лифтового оборудования», – доложил Гноевский.

Губернатор поручила по возможности скорректировать график и максимально ускорить ввод оборудования в эксплуатацию.