В 2017 году «Нордавиа» перевезла свыше миллиона пассажиров

23 Января 2018 года, 12:04

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Основной региональный перевозчик – авиакомпания «Нордавиа» объявила операционные итоги 2017 года. По сравнению с предыдущим периодом, было перевезено на 13% пассажиров больше, чем годом ранее – 1,088 млн человек. Кроме этого, вырос объем перевезённых грузов и почты – в 2017 году он составил 2,2 тысяч тонн.

«Нам удалось укрепить свои позиции на рынке магистральных перевозок в прошлом году. В результате число перевезенных пассажиров увеличилось, что позитивно отразилось на выручке авиакомпании», – прокомментировал показатели генеральный директор АО «Нордавиа – региональные авиалинии» Анатолий Семенюк.

Как следует из имеющихся в распоряжении «Би-порта» данных, в прошлом году «Нордавиа» выполняла полёты почти по 60 маршрутам, связывая аэропорты Северо-запада с южными и центральными регионами. Основной рост показателей пришёлся на регулярные рейсы, вместе с тем в компании отмечают увеличение чартерных перевозок: в 2017 году доля нерегулярных рейсов составила 7%, а количество перевезённых пассажиров увеличилось на 6%.

Глава компании также отметил положительное влияние на результаты деятельности сотрудничество с авиакомпанией Red Wings.

«Предварительные операционные и финансовые итоги 2017 года свидетельствуют о стабильном развитии авиакомпании. Мы продолжаем следовать стратегическим курсом, направленным на расширение присутствия «Нордавиа» на рынке воздушных перевозок», - заявил г-н Семенюк.

Фото: М. Паламарчук