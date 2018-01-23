В Финляндии открыли ледяной замок

КЕМИ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В коммуне Кеми в северной части Финляндии прошло торжественное 23-е открытие уникального произведения архитектурного искусства, пишет «Фонтанка.Fi».
Главной темой Снежного дворца (Lumilinna) в этом году стали животные финского леса. Как обычно, на территории замка будет работать ледяной ресторан. Как ожидается, Снежный дворец в 2018 году посетят сотни тысяч человек.
Ранее в Кировске открылась «Снежная деревня», а в Апатитах – «Галерея ледовых скульптур». В Харбине, побратиме Мурманска, также работает ледовый городок.
Фото: instagram.com/jomi.83