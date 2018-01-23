«Мурманск» трудится в Финском заливе

23 Января 2018 года, 12:45

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – По данным Штаба ледовых операций портов восточной части Финского залива, за прошедшие сутки было обеспечено четыре ледовые проводки. Всего с начала зимней навигации было осуществлено 42 проводки, среди которых большая часть (33 проводки) пришлось на Большой порт в Петербурге.

Основная работа приходится на ледоколы «Капитан М. Измайлов», «Иван Крузенштерн» и «Мудьюг». Подходные пути к порту Приморск обеспечивает ледокол Росморпорта «Мурманск», который находится в операционном управлении Мурманского филиала ведомства.

Ещё семь ледоколов находятся в резерве, среди которых – ледокол «Новороссийск».