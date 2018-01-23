В 2017 году план по капремонту был выполнен менее чем на 50%

23 Января 2018 года, 13:00

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году капитальный ремонт был запланирован в 50 тысячах российских домов, но фактически состоялся только в 20 тысячах, рассказали «Известиям» в пресс-службе Генеральной прокуратуры.

В ходе проверки прокуроры обнаружили 9,1 тысяч нарушений. К дисциплинарной ответственности привлекли 1,5 тысячи должностных и юридических лиц, возбудили 62 уголовных дела. В основном они касаются незаконной растраты средств или халатности региональных чиновников, из-за которой гражданам приходится жить в небезопасных условиях.

Некоторые управляющие компании не смогли вовремя организовать ремонт, собрать данные о техническом состоянии домов, соблюсти сроки устранения аварийных ситуаций на инженерных сетях домов. Генпрокуратура также выявила УК, которые использовали собранные средства на капремонт не по назначению.

За неделю до конца 2017 года в Мурманской области было отремонтировано только 128 домов, хотя по плану их должно быть 444. Директор Фонда капитального ремонта Александр Емельянцев был уволен.