Директор мурманской фирмы задолжал своим работникам почти 1,5 млн рублей

23 Января 2018 года, 13:40

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – На директора мурманской фирмы завели административное дело за невыплату в срок заработной платы своим действующим, а также бывшим работникам. Нарушения в ходе прокурорской проверки выявлены в деятельности ООО «Управление специализированных монтажных работ».

В ходе проверки было установлено, что у общества имеется задолженность по заработной плате перед 21 работником в размере 1,42 млн рублей, в том числе перед 12 уволенными работниками в размере 650,8 тысяч рублей.

«Кроме того, установлено, что правила внутреннего трудового распорядка работников ООО «Управления специализированных монтажных работ» не соответствуют требованиям трудового законодательства», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении директора организации возбуждено производство об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ.