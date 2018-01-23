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Все капитально отремонтированные лифты запустят в Мурманской области к 10 марта
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » НОВОСТИ » «Арктические рубежи»: Норвегия не смогла полностью заменить российский рынок сбыта
 
 
 
 
23 Января 2018 года, 13:57

«Арктические рубежи»: Норвегия не смогла полностью заменить российский рынок сбыта


НОРВЕГИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Норвегия не смогла полностью заменить российский рынок сбыта после введения в Российской Федерации продуктового эмбарго. Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол России в Норвегии Теймураз Рамишвили в кулуарах международной конференции «Арктические рубежи».

«После охлаждения отношений в 2014 году и мы, и норвежцы приноравливались к новой ситуации – с экономической точки зрения это потеря миллиарда долларов от торговли рыбой с Россией. Были попытки найти рынки сбыта, большие надежды связывались с улучшением отношений с Китаем, но российский рынок не был заменен», — приводит слова Рамишвили РИА Новости.

Ранее министр рыбной промышленности Норвегии Пер Сандберг сообщил, что нынешняя ситуация, связанная с эмбарго на поставки рыбы в Россию, не является вызовом для норвежской рыбной промышленности, и рыбакам удалось найти новые рынки сбыта в Китае, Японии, Вьетнаме.

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