Определены победители конкурса проектов молодежных и детских общественных объединений

23 Января 2018 года, 14:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области определены победители регионального конкурса проектов и программ молодежных и детских общественных объединений.

Конкурс стартовал в конце ноября, его участниками могли выступить региональные и местные молодежные и детские общественные объединения – объекты государственной поддержки, входящие в областной реестр молодёжных и детских общественных объединений, пользующихся государственной поддержкой.

Конкурсная комиссия определила победителей в шести номинациях.

В номинации «Гражданское и патриотическое воспитание» одним из победителей стал проект «Лыжный поход по маршруту «Североморск – Гранитный – Североморск» Североморской городской детской общественной организации велоклуб «Пилигримы». Участники похода в конце марта пройдут 26 км от Щук-озера до посёлка Гранитный, узнают историю базы торпедных катеров, возложат цветы к памятнику катерникам, увидят укрепления и инфраструктуру посёлка, ознакомятся с береговой линией в его окрестностях. Все участники предварительно прошли не менее 150 км в пеших и лыжных походах.

Еще один победитель в номинации – проект «Лига военно-патриотических клубов Мурманской области (пейнтбол)» общественной организации «Федерация пейнтбола Мурманской области». Проект позволит на соревнованиях областного уровня выявить сильнейших курсантов и сформировать региональные команды для участия во всероссийских военно-патриотических играх. Соревнования проводятся с прошлого года, одним из самых массовых этапов стали состязания по пейнтболу – в них приняли участие 18 команд. В этом году планируется привлечь кадетские классы, школы и кадетский корпус.

В номинации «Здоровый образ жизни и спорт» определены два победителя. Так, Совет молодёжных организаций города Апатиты получит субсидию из областного бюджета на проведение Кубка Мурманской области по юкигассен «Для тех, кто знает толк в снеге!». За время проведения кубка (с 2014 года) проект успел завоевать популярность. Планируется, что 2018 году в состязаниях примут участие порядка 16 команд.

Союз детских и молодежных общественных объединений Кировска победил в номинации «Здоровый образ жизни и спорт» с проектом открытых областных соревнований по мотокроссу «Мото-драйв 2018». Идея – проведение спортивного марафона для подростков.

В номинации «Добровольчество» победителем признан социальный проект «Я – волонтер» Совета молодёжных организаций города Апатиты. Проект предполагает проведение мероприятий, в том числе с участием приглашенных специалистов, направленных на изучение специфики работы волонтера. Знания будут закрепляться через участие в акциях, благотворительных концертах и через написание и реализацию социальных проектов.

Проект межрегионального фестиваля «Молодежный движ» Кандалакшской молодёжной общественной организации по поддержке и развитию общественной активности молодёжи «Новое поколение» стал лучшим в номинации «Международное и межрегиональное сотрудничество». Ожидается, что в фестивале примут участие более 180 представителей сферы молодежной политики и общественных организаций Мурманской области, Карелии и Санкт-Петербурга. Программа фестиваля будет наполнена культурными, спортивными и развлекательными мероприятиями.

В номинации «Инновации и научно-техническое творчество» победителем стал проект фестиваля по химии «В мире интересных фактов», его представил Союз детских и молодежных общественных объединений Кировска. В рамках проекта школьники и студенты Кировска в течение месяца посетят мероприятия, направленные на популяризацию естественнонаучных дисциплин. Главная идея фестиваля – привлечение внимания к работе исследователей и к науке. Фестиваль уже стал традиционным и проводится ежегодно в феврале. В этом году он изменит формат и будет организован в виде трехступенчатой системы. Первая ступень – научное шоу для учеников средней школы в игровой форме с использованием демонстрационных опытов по химии. Вторая ступень – городской турнир с решением химических кейсов. Третья ступень – теоретические и практические занятия на современном оборудовании для учеников, которые предполагают, что химия может стать их будущей профессией.

Еще один проект Союза детских и молодежных общественных объединений Кировска – проект молодежного трудового отряда «Северный город» – стал победителем в номинации «Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних». Он направлен на привлечения подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, к трудовой и социально полезной деятельности.

Реализация проектов будет осуществляться в разное время в течение года и закончится не позднее 15 декабря. Первый проект стартует уже в феврале. Подробная информация о ходе реализации будет представлена на молодежном портале Мурманской области «Чердак».