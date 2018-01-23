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Главная » НОВОСТИ » Родственникам пострадавшей в ДТП под Заозерском нужна помощь
 
 
 
 
23 Января 2018 года, 15:11

Родственникам пострадавшей в ДТП под Заозерском нужна помощь


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Подруга и соседка матери девушки, пострадавшей в ДТП под Заозерском, просит о помощи.

Напомним, 20 января произошло столкновение двух микроавтобусов и легкового автомобиля. В результате ДТП погибли мужчина, 1962 года рождения, женщины, 1962 и 1999 годов рождения, а также девушка, 2001 года рождения. Еще шесть человек пострадали.

«Алина находится в Мурманской областной больнице, в реанимации. У девочки сломан палец на руке, очень сложный оскольчатый перелом бедренной кости и множественные порезы лица (от осколков). Алину готовят к сложной операции. Её ждёт долгая реабилитация», – пишет Юлия на своей странице.

Она также сообщает, что мать пострадавшей уедет в Мурманск, чтобы ухаживать за дочерью после операции. Однако материальное положение семьи тяжелое: женщина растит дочь одна и получает пенсию по инвалидности.

Помочь семье можно по номеру 8-911-805-81-77 (Канайкина Мария Олеговна), к которому привязана карта Сбербанка.

Фото: Жанна Рыжик

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