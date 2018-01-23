Российская ПВО получит новую компактную ракету

23 Января 2018 года, 15:52

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Арсенал российских систем ПВО пополнится уникальной малогабаритной зенитной ракетой, пишут «Известия». Боеприпас создавался с учетом опыта применения в Сирии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь».

Эти небольшие маневренные ракеты способны эффективно поражать большинство малоразмерных целей. За свои размеры новинка получила у военных прозвище «гвоздь». Четыре «гвоздя» устанавливаются в один штатный пусковой контейнер «Панциря». В перспективе такая ракета станет основным средством для борьбы с высокоточным оружием.

В Министерстве обороны сообщили, что сейчас «гвоздь» проходит испытания. Он уверенно поражает различные учебные цели. По окончании испытаний новинка войдет в состав вооружения ЗРПК «Панцирь-М» и «Панцирь-СМ». Это позволит зенитчикам гарантированно перехватывать все скоростные малоразмерные цели.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко