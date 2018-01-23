Полицейские увидели в наплыве китайских туристов в Мурманскую область незаконное предпринимательство

23 Января 2018 года, 16:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов поделился своим видением роста популярности Заполярья как туристического направления у гостей из Азии. Он убеждён, что любое развитие полезно для региона, однако туристические взаимоотношения должны быть урегулированы: чтобы и безопасность была обеспечена, и закон соблюдён.

«Есть тут определённые вопросы, когда приезжает китайский представитель, он же и туроператор, и переводчик, он здесь всё организовывает. [...] Здесь есть некоторые нюансы, связанные с незаконным предпринимательством, они не зарегистрированы у нас. Они, получается, оказывают услугу на территории нашей страны, не обеспечивая её никакими сертификатами безопасности, а оплата производится в Китае», - считает Игорь Баталов.

По его словам мурманский турбизнес должен получать дивиденды с приезжих гостей.

Говоря о том, беспокоят ли китайцы заполярную общественность и нарушают ли закон, Баталов ответил, что не беспокоят. Вопросы вызывает только их безалаберность.

«Поставили свою аппаратуру в Териберке, два-три дня она простояла, свободная, ничья. Видимо пытались снять северное сияние, а в результате зафиксировали кражу аппаратуры на сумму 540 тысяч рублей», - сказал начальник областного УМВД.