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Главная » НОВОСТИ » Полицейские увидели в наплыве китайских туристов в Мурманскую область незаконное предпринимательство
 
 
 
 
23 Января 2018 года, 16:27

Полицейские увидели в наплыве китайских туристов в Мурманскую область незаконное предпринимательство


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Начальник УМВД по Мурманской области Игорь Баталов поделился своим видением роста популярности Заполярья как туристического направления у гостей из Азии. Он убеждён, что любое развитие полезно для региона, однако туристические взаимоотношения должны быть урегулированы: чтобы и безопасность была обеспечена, и закон соблюдён.

«Есть тут определённые вопросы, когда приезжает китайский представитель, он же и туроператор, и переводчик, он здесь всё организовывает. [...] Здесь есть некоторые нюансы, связанные с незаконным предпринимательством, они не зарегистрированы у нас. Они, получается, оказывают услугу на территории нашей страны, не обеспечивая её никакими сертификатами безопасности, а оплата производится в Китае», - считает Игорь Баталов.

По его словам мурманский турбизнес должен получать дивиденды с приезжих гостей.

Говоря о том, беспокоят ли китайцы заполярную общественность и нарушают ли закон, Баталов ответил, что не беспокоят. Вопросы вызывает только их безалаберность.

«Поставили свою аппаратуру в Териберке, два-три дня она простояла, свободная, ничья. Видимо пытались снять северное сияние, а в результате зафиксировали кражу аппаратуры на сумму 540 тысяч рублей», - сказал начальник областного УМВД.

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  • MMK
    Таки дивиденды-то имеются. И для турбизнеса тоже: гостиницы большие и маленькие, турбазы, автотранспорт, общепит, магазины сувениров - на китайцах зарабатывают. Уже не говорю про авиакомпании. Так шта не все так печально.
  • Пусть расцветает туризм в регионе. Пусть в регионе расцветает хотя бы туризм...
  • 1
    А гражданин начальник дивидендов не видит. Обидно, да.
  • MMK
    В последние годы народу наезжает дохрена. Не только китайцы, наших много. Едут во все места области, даже самые отдаленные. Териберка, Варзуга, Ловозеро, Кировск, Дальние Зеленцы. Какой-нибудь средний класс из Самары может запросто всей семьей приехать на новогодние каникулы на турбазу возле пос. Тулома. Ты бы поехал с 1 по 8 января на туломскую турбазу? Я бы нет))
  • Полицейские увидели....... У на многие видят многое, но меры не принимают, пока жареный петух не клюнет. А где полномочия у власти? Или все в одной упряжке?
  • Я как-то.., в 2010, зависал на даче в Юркино на новогодних выходных. Баня недурная, выбегаешь с неё, и водой студёною с колодца обливаешься - эээхх, красотища! ;-))
  • Гном, а Вы не знаете, как можно на Би-порте курсив вставлять и жЫрный шрифт?..
  • Ну Вы же, Эдуард, и на турбазу под Самару не поехали))) А для самарчан мы - это экзотика, для них все здесь прекрасно и удивительно.
  • А мы в июни с друзьями в Уру на островок.....шашлычок,и тк.и тд .Ну в общем Класс! И почему то на острове пахнет сиренью ,июль месяц.Весь остров обходил а сирени не нашёл .И так каждый год.
 
 
 
 
 
 
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