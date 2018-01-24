Волонтерское движение в Мурманске набирает обороты

23 Января 2018 года, 16:57

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня глава администрации Мурманска Андрей Сысоев в рамках традиционного объезда посетил Центр развития волонтерского движения. Юные добровольцы рассказали, как готовятся к предстоящему Дню студента.

Воспитанники центра – ребята от 14 до 30 лет. Они принимают активное участие в реализации экологических проектов, акций помощи бездомным животным, а также в городских мероприятиях, среди которых международный фестиваль спорта «Гольфстрим», молодежный форум «Территория свободного развития», праздник «День молодежи России», городской фестиваль уличной музыки и искусства и другие. На базе центра работает местное отделение Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы».

«В прошлом году нашим центром проведено более 400 мероприятий, в которых приняли участие более четырех тысяч человек. В среднем в месяц центр привлекает около 20 новых добровольцев», – рассказала руководитель Центра развития волонтерского движения Елизавета Кирьянова.

Городские власти уделяют большое внимание поддержке молодежи. В 2017 году Центр развития волонтерского движения переехал в новое помещение. Здесь проведены работы по замене оконных блоков, межкомнатных дверей, электропроводки, выполнен косметический ремонт.

«Одной из основных задач является развитие молодежных центров. Сегодня такие объединения организованы в каждом округе города, – рассказал Сысоев. – Практика показывает, что такая работа дает положительный результат. В этом году обновление молодежных центров продолжится».

Вместе с тем, Андрей Сысоев отметил, что волонтерская работа очень востребована, интерес к этому движению в городе только растет: количество таких ребят в Мурманске исчисляется сотнями. Он поблагодарил юных добровольцев за активную деятельность.

АГМ