В России изменили форму ответа военных на благодарность командира

РОССИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Опубликован перечень изменений, вносимых в Устав внутренней службы Вооруженных сил России, Дисциплинарный устав ВС РФ и Устав гарнизонной и караульной служб ВС РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Один из пунктов перечня гласит, что «если командир (начальник) в порядке службы поздравляет военнослужащего или благодарит его, то военнослужащий отвечает командиру (начальнику): «Служу России». Аналогичным образом на благодарность командира или начальника отвечают военнослужащие, стоящие в строю. В предыдущей редакции устава нужно было отвечать «Служу/служим Российской Федерации».
Фото: © РИА Новости / Николай Журавлев