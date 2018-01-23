Подозреваемый в шпионаже норвежец Фруде Берг останется под стражей до 5 февраля

23 Января 2018 года, 17:00

МОСКВА/ 23 января/ БИ-ПОРТ - Московский городской суд признал законным арест подданного Норвегии Фруде Берга, обвиняемого в России в шпионаже. Таким образом, он останется под стражей до 5 февраля 2018 года, пишет Интерфакс.

По версии следствия, Берге отправлял по почте завербованным иностранной разведкой россиянам деньги и разведывательные задания, касающиеся сбора военных тайн. Защита подозреваемого отвергает все обвинения, утверждая, что Берге не знал, что является частью разведывательной операции – отправлять конверты с деньгами просил его знакомый из Осло.

По словам адвоката, Берг также отвергает знакомство с другим фигурантом дела - россиянином Алексеем Житнюком, который, по версии следствия, передавал ему секретные данные, касающиеся Военно-морского флота РФ.

Фото: Per Anders Johansen