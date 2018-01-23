Чистая прибыль Атомфлота в 2017 году составила 696 млн рублей

23 Января 2018 года, 17:05

МУРМАНСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ – В 2017 году атомные ледоколы провели по Северному морскому пути 492 судна общей валовой вместимостью 7,17 млн тонн. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе ФГУП «Атомфлот».

Выручка предприятия за прошлый год составила 6,62 млрд рублей. За последние пять лет этот показатель вырос в 3,6 раза.

«По итогам 2016 года впервые со времени формирования единого атомно-технологического комплекса предприятием получена чистая прибыль в размере 1,2 млрд рублей, что достигнуто благодаря эффективной работе предприятия, - отмечает Мустафа Кашка. - Положительный финансовый результат сохранен и в 2017 году: чистая прибыль Росатомфлота по итогам года оценивается на уровне 696 млн рублей».