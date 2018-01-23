Эксперт: настоящая борьба за Арктику еще впереди

23 Января 2018 года, 18:48

НОРВЕГИЯ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Арктика должна оставаться регионом мира и стабильности, заявила глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде.

Министр призвала приложить максимум усилий, чтобы сохранить такое положение и вместе решать проблемы изменения климата. Она отметила, что Норвегия не рассматривает Россию как военную угрозу, но не может не замечать изменений, связанных с наращиванием ее военного потенциала. Россия обладает уникальным преимуществом – опытом создания и поддержания жизни арктических городов, рассказал в эфире радио Sputnik директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Западные партнеры обеспокоены усилением России в Арктике, при этом российская военная инфраструктура наращивается, возможности России в Арктике наращивает. При этом с гражданской, научной инфраструктурой серьезные проблемы – в связи с дефицитом бюджета все проекты, связанные с перспективой развития и с созданием базиса для начала освоения Арктики, отложены на несколько лет», – сказал Добромелов.

Самое главное на территории российской Арктики, считает эксперт, это Северный морской путь, вопрос Северного транспортного коридора и создания инфраструктуры двойного назначения, гражданской инфраструктуры, связанной с обеспечением ледовой проводки кораблей и грузопотоков.

«Принято решение, что единым оператором будет «Росатом». После того, как у Арктики, Северного морского пути появится хозяин, проекты сдвинутся с мертвой точки. Арктика сейчас – территория сотрудничества. По вопросам Арктики страны сотрудничают достаточно эффективно, находят общий язык. Настоящая борьба за Арктику еще впереди, сейчас это территория свободного, прямого диалога. Многие страны заинтересованы в участии в арктических проектах», – отметил он.

Россия в отличие от всех других арктических стран обладает уникальным опытом создания и поддержания жизни арктических городов, напомнил Добромелов. Весь мир осваивал Арктику вахтовым методом, а Советский союз построил здесь города.

«Наработанный потенциал жизни, строительства в Арктике является неоспоримым преимуществом России в данный момент, – уверен эксперт. – Для правительства любой страны первостепенно социально-экономическое развитие и повышение роста благосостояния и удовлетворенности жизни граждан. Если какие-либо геополитические аспекты будут идти вразрез с экономическими, экономика встанет на первое место».