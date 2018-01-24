Мероприятия к 80-летию Мурманской области получили финансовую поддержку правительства

23 Января 2018 года, 17:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Правительство Мурманской области подписало постановление о выделении денежных средств из резервного фонда регионального правительства.

Для подготовки и празднования 80-летия со дня образования Мурманской области региональному комитету по культуре и искусству выделено 31 млн 314 тысяч рублей, аппарату правительства – 11 млн 425 тысяч, комитету по физической культуре и спорту – 1 млн 400 тысяч, министерству экономического развития – 3 млн, министерству по внутренней политике и массовым коммуникациям – 1 млн 500 тысяч.

Подробнее о мероприятиях, получивших деньги из резервного фонда, можно посмотреть здесь.

Ранее в Минфине «Би-порту» сообщили, что денег в резервном фонде Мурманской области нет, а его пополнение приостановлено до 2021 года.