В Видяево эвакуировали 13 человек из-за квартирного пожара

23 Января 2018 года, 19:11

ЗАТО ВИДЯЕВО/ 23 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня вечером в одном из домов в Видяево произошло возгорание электрощита и одной жилой квартиры.

«Для предотвращения несчастных случаев было принято решение об эвакуации 13 человек, среди которых – шестеро детей», – сообщили «Би-порту» в диспетчерской службе ЗАТО.

По словам собеседника агентства, пострадавших нет. Дом отключён от электроснабжения, работает аварийная бригада. Причины пожара выясняются.

ОБНОВЛЕНО:

По уточнённой информации, при пожаре пострадал один гражданин 1975 года рождения. По словам собеседника, пострадавший был обслужен амбулаторно.