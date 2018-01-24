Синоптики ожидают, что скандинавский циклон нагреет Кольский полуостров

24 Января 2018 года, 08:35

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - Днем 24 января, с активизацией циклонической деятельности в Норвежском море и над Скандинавией и распространением её влияния на Кольский полуостров, ожидается постепенное повышение температуры воздуха. По данным Мурманского гидрометцентра, сегодня на территории области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег, изморозь. Температура воздуха -15-20 градусов, при прояснениях до -33 градусов, во второй половине дня на юге области -8-13 градусов, гололедица.

На юго-востоке Барецева моря наблюдается ветер южный, юго-восточный 15-16 м/с, медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -27 градусов, ветер южный 3-4 м/с. Холоднее всего сегодня в Апатитах (-32 градуса), Мурмашах (-34 градуса), Янискоски (-36 градусов) и Ловозеро (-37 градусов).