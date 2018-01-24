В Мурманской области третий год сокращается количество преступлений

24 Января 2018 года, 09:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области третий год подряд наблюдается снижение количества зарегистрированных преступлений. Об этом журналистам сообщил начальник УВМД по Мурманской области Игорь Баталов. По его словам в 2017 году было зарегистрировано 12773 преступления, что на 15% меньше показателей 2016 года.

«Аналогичная динамика наблюдается в категории тяжких и особо тяжких преступлений – снижение на 20%. Раскрываемость преступлений мы подняли с 49% до 53%», - сообщил Баталов.

Он отметил, что в 2017 году было расследовано 6700 преступлений, из них 1071 – тяжкие и особо тяжкие.

За отчётный период на 7,4% сократилось число преступлений экономической направленности, при этом количество лиц, установленных за их совершение, увеличилось на 3%. Количество выявленных преступлений в крупном и особо крупном размере возросло на 15%, преступлений, совершённых в составе группы – в три раза. При этом почти 80% всех выявленных экономических преступлений относятся к категории тяжких и особо тяжких. Таких преступлений стало на 4% больше.