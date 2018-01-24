Большинство бизнес-путешественников выбирают «Аэрофлот»

24 Января 2018 года, 09:50

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Сервис «OneTwoTrip for Business» выяснил, какими авиакомпаниями предпочитали пользоваться бизнес-путешественники в 2017 году.

Абсолютным лидером рейтинга стал «Аэрофлот», на который приходится почти половина всех совершенных пользователями сервиса перелетов. На втором месте расположилась авиакомпания S7 Airlines. Замыкает тройку лидеров авиакомпания Utair.

«Большинство бизнес-поездок в России совершается между Москвой и крупнейшими региональными центрами. Расположение авиакомпаний в рейтинге объясняется в первую очередь географией полетов и частотами, способными удовлетворить эти потребности. Плюс к этому бизнес-путешественники более требовательны к сервису», - комментирует директор по развитию сервиса «OneTwoTrip for Business» Никита Булгаков.

В прошлом году пользователи сервиса посетили более ста городов России и мира.

Все три перевозчика выполняют регулярные рейсы из Мурманска в Москву. Так, «Аэрофлот» выполняет ежедневно три рейса в Шереметьево, «Сибирь» раз в неделю соединяет Мурманск с московским Домодедово, а Utair два раза в сутки летает во Внуково.

Фото: М. Паламарчук