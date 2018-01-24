«Нордавиа» полетит в Минск. Правда, из Питера

24 Января 2018 года, 10:17

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Нордавиа – региональные авиалинии» получила разрешение от авиационных властей России и республики Беларусь на выполнение регулярных рейсов по маршруту С.-Петербург – Минск. Доступ на этот маршрут перевозчик получил в декабре 2017 года, говорится в сообщении департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций республики Беларусь.

Информацию о получении аккредитации на этот маршрут агентству подтвердили в пресс-службе перевозчика.

«Авиакомпания «Нордавиа» рассматривает предстоящее открытие регулярного сообщения между Петербургом и Минском как важное событие с точки зрения расширения маршрутной сети. «Нордавиа» продолжает укреплять свои позиции на рынке магистральных авиаперевозок и надеется, что новое направление будет успешным для авиакомпании с точки зрения пассажиропотока. Авиакомпания открыла продажи на рейсы на этом направлении», – сообщили «Би-порту» в пресс-службе «Нордавиа».

Продажа билетов открыта с 23 февраля 2018 года. Рейсы будут выполняться дважды в неделю по пятницам и воскресеньям. Стоимость билета из Мурманска в Минск через С.-Петербург – от 8 952 рублей.

Ранее сообщалось, что «Нордавиа» рассматривает возможности открытия рейсов в Казахстан, Норвегию и Китай.

Фото: Арсений Шемякин