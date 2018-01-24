Правительство соберётся на очередное заседание в пятницу

24 Января 2018 года, 10:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Очередное заседание правительства Мурманской области состоится 26 января. На повестке дня заседания три вопроса. Главный – подведение итогов Года экологии, который проводился в 2017 году в соответствии с указом президента России.

Мэр Полярных Зорей Максим Пухов доложит о мерах по обеспечению социально-экономической стабильности в своём муниципальном образовании. Председатель комитета по культуре и искусству расскажет о подготовке к празднованию 80-летия со дня образования Мурманской области.