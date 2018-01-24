Настройка банкоматов для приема и выдачи новых купюр завершится к июлю

24 Января 2018 года, 10:44

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Российские банки до июля 2018 года завершат переоборудование своих банкоматов под выдачу и прием новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей, рассказали «Известиям» в топ-30 кредитных организаций.

Согласно данным на сайте Центробанка, в России работает 201,7 тысяч банкоматов. Только в Сбербанке эта сеть насчитывает более 71,5 тысячи устройств.

«В январе 2018 года Сбербанк планирует завершить необходимые технические работы по обеспечению приема банкнот номиналом 200 и 2000 рублей на всех устройствах самообслуживания, которые позволяют вносить обновления, — сказали в банке. — Сбербанк будет осуществлять применение настроек программного обеспечения равномерно по всей территории России».

В Бинбанке сообщили, что ряд их банкоматов уже выдает купюры номиналом 200 и 2000 рублей. При этом в тестовом режиме отрабатываются операции по внесению этих банкнот.

«До конца февраля мы завершим настройки всей сети как по выдаче, так и по приему. Внесение будет доступно в тех устройствах, в которых есть соответствующая техническая возможность», — отметил директор департамента дистанционного банковского обслуживания Бинбанка Никита Хомутов.

Банк «Открытие» планирует завершить настройку банкоматов до конца февраля, рассказал директор департамента платежных сервисов и систем ФК «Открытие» Александр Дынин.

Старший вице-президент, директор департамента операционной поддержки бизнеса ВТБ Валерий Чулков сказал, что оборудование парка устройств для работы с новыми купюрами у них завершится в первой половине 2018 года. Часть банкоматов ВТБ начала принимать и выдавать новые купюры с 27 декабря 2017 года.

В Центробанке не устанавливали четких сроков по переоборудованию банкоматов.

Новые купюры номиналом 200 и 2000 рублей ввели в обращение 12 октября, а в конце месяца они поступили в Мурманскую область.