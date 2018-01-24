В «Туломе» разнеслись куры

24 Января 2018 года, 10:56

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В ГОУСП «Тулома» разнеслись куры. Этой новостью поделилась заместитель министра рыбного и сельского хозяйства Мурманской области Марина Гончарова. В мае 2017 года курс-несушек пустили на убой, чем немного подняли показатели производства мяса птицы, а уже летом на предприятие завезли стадо любимой у разводчиков породы кур ломан браун.

«Куры этой породы выносливы и достаточно флегматичны, в меньшей степени реагируют на изменения климата или рациона», - написала Марина Гончарова в Facebook.

Цыплята были завезены в конце июня, сейчас они вышли на пиковую яйценоскость. По словам Гончаровой, яйца продаются в собственных торговых точках предприятия, а также в сетевых супермакетах.