В Мурманской области выберут главного архитектора

24 Января 2018 года, 11:16

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области начинается конкурсный отбор кандидатуры главного архитектора региона.

Отбор включает индивидуальное собеседование, в ходе которого кандидату зададут 10 вопросов на знание законодательства о градостроительной деятельности. Затем претендент представляет концепцию развития архитектуры и градостроительства региона и архитектурные проекты, автором которого сам и является.

В конкурсе могут принять участие граждане России возрастом не старше 65 лет со знанием русского языка, с высшим образованием по специальности или направлению подготовки «Архитектура» и с опытом работы по специальности не менее 10 лет.

Подробнее – в электронном бюллетене правительства Мурманской области.