Мурманскую полицию уличили в нарушении правил хранения оружия

24 Января 2018 года, 11:50

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Прокуратура нашла нарушения закона об обороте оружия в деятельности Отдела полиции №3 и ОБ ППС УМВД по Мурманску, а также в деятельности трех биатлонных секций округа, расположенных в Долине уюта. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Нарушения были связаны с совместным хранением оружия и боеприпасов к нему, ненадлежащей влажной уборкой комнаты хранения оружия и ведением документации об обороте оружия.

«В связи с выявленными нарушениями прокуратурой округа внесено 5 представлений об устранении нарушений закона», - говорится в сообщении ведомства.