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Главная » НОВОСТИ » Кольская ГМК сэкономила около 113 млн рублей по программе энергоэффективности
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 12:15

Кольская ГМК сэкономила около 113 млн рублей по программе энергоэффективности


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Кольской ГМК подвели итоги выполнения программы мероприятий по энергоэффективности производства в 2017 году. Как сообщили в пресс-службе, общий экономический эффект от выполнения программы составил около 113 млн рублей.

Реализация программы мероприятий на Мончегорской и Заполярнинской промплощадках позволила снизить потребление тепловой энергии на 10 тысяч Гкал, воды на 4,17 млн кубометров, электроэнергии на 9,17 млн кВт/ч, сжатого воздуха на 223, млн кубометров и мазута на 6,48 тысяч тонн.

В 2018 году реализация программы экономии ТЭР в Кольской ГМК будет продолжена.

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