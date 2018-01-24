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Главная » НОВОСТИ » Телеканал «360» подвел итоги прошедшего года
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 12:45

Телеканал «360» подвел итоги прошедшего года


Телеканал «360» рассказал о своих достижениях за 2017 год. Команде удалось вывести «360» в топ-20 тематических федеральных каналов, в несколько раз увеличить аудиторию в Интернете и открыть 12 каналов в партнерстве с региональными СМИ.

Гендиректор телеканала  «360»  Вячеслав Духин,  сообщил, что аудитория других регионов принимает продукт канала «360» и сетку очень хорошо. Результаты измерения смотрения телеканала говорят о том, что дальше рейтинги «360» будут расти и федеральная доля тоже увеличится.

TV

В декабре 2017 года «360» вошел в топ-20 тематических федеральных каналов. В рейтинге телеканал соседствует с РБК ТВ с разницей в доле в 0,01.

Юлия Верлина, директор по исследованиям Института современных медиа,  рассказала, что наиболее успешными в ушедшем году стали новостные форматы.  «Новости и развлекательные форматы канала в будни и в выходные дни собирают хорошие цифры и входят в топ форматов по доле. Художественные сериалы уже не первый год собирают стабильную аудиторию».

По охвату за месяц в рейтинге по московскому региону «360» занял 21-е место, а по доле и рейтинга 25-е и по времени смотрения 27-е. Среди тематических федеральных каналов «360» занял на 19 место по доле (0,15) и рейтингу (17,72).

В 2017 году аудитории всех телезрителей среди Total TV значительно выросла, как и показатели телеканала «360». Время смотрения возросло на четыре минуты, а это +25% к 2016-му году, а доля канала показала крайне высокий темп роста и увеличилась на 27%.

Сетевые партнерства

В 2017 году расширился список региональных каналов, которые стали сетевыми партнерами телеканала «360». В прошлом году в партнерстве с «360» запустились 12 каналов, которые успешно развиваются на базе телеканала.

Телеканал «360» помогает региональным медиа внедрять новые технологии, увеличивать количество абонентов, а также поднимать рейтинги. Суммарная база сетевых партнеров канала составляет белее 1,2 миллиона абонентов.

Вячеслав Духин, который является гендиректором «360» говорит, что телеканал предлагает региональным партнерам ставить в сетку «360» свои новости и другие продукты, чтобы получить хорошие рейтинги.

Уже множество каналов понимают, что работать в режиме франшизы под рейтинговыми брендами выгоднее, чем с самого начала создавать проект. Поэтому все больше каналов вставляют свой информационный продукт в уже существующую сетку, что поднимает им рейтинги, а также приносит им доход и неплохо сказывается на динамике роста.

Digital

За 2017 год сайт «360» смог стать лидером по цитируемости в московском регионе, а также по показателю вошел топ-20среди всех СМИ. За последний месяц «360» вошел в топ-10 самых цитируемых СМИ, обогнав крупные российские СМИ.

Сайт телеканала «360» по количеству трафика вошел в топ-30 ресурсов. За 2017 год сайт «360» посетили более 35,5 миллиона людей. Среднемесячное число читателей достигло 6 миллионов и увеличилось в 2 раза, среднее число просмотров за месяц выросло до 14,8 миллиона, а это на 180% в сутки больше. Телеканал «360» первым узнает о происшествиях в мире и умеет находить видео с мест раньше других каналов.

Соцсети также показывают хороший рост. Число подписчиков в Facebook выросло в 6 раз, достигнув в декабре прошлого года 174 445 человек. Количество пользователей «ВКонтакте» выросло в 3 раза – 102 936 человек. Также в 2017 году запустили Telegram-канал, который меньше чем за год набрал более восьми тысяч подписчиков. Публикуя новости и рассказывая о трендах быстрее других, 360tv регулярно попадает в мессенджере в топы самых популярных каналов.

Телеканал «360» работает и на других платформах с новостями. Благодаря проекту «Маленькие большие новости» пользователи быстро узнать о самых интересных событиях дня всего за несколько минут видео.

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