Скончался первый командир атомного крейсера «Киров» Александр Ковальчук

24 Января 2018 года, 13:14

СЕВЕРОМОРСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Вчера в госпитале Североморска ушел из жизни первый командир тяжелого атомного ракетного крейсера «Киров» – контр-адмирал Александр Сергеевич Ковальчук.

Александр Сергеевич родился в 1938 году в Днепропетровске. Закончил Высшее Военно-морское орденов Ленина и Ушакова училище им. М. В. Фрунзе по специальности «артиллерийская», высшие специальные офицерские классы ВМФ и ВМА им. Гречко по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая» (заочно).

Ковальчук был командиром батареи и командиром группы управления артиллерийским огнём эсминцев «Московский комсомолец» и «Находчивый», командиром артиллерийской боевой части эсминца «Московский комсомолец». Кроме того, ему довелось побывать старшим помощником командира эсминца «Бывалый», старшим помощником командира БПК «Адмирал Макаров» и командиром ракетного крейсера «Адмирал Зозуля» Северного флота.

В 1976—1984 году Александр Ковальчук стал первым командиром тяжёлого атомного ракетного крейсера «Киров». Моряки уважительно называли его Директором атомного крейсера. После «Кирова» Александр Сергеевич командовал 120-й бригадой ракетных кораблей седьмой оперативной эскадры СФ, также был начальником ВВМУ им. М. В. Фрунзе.

С 1994 года контр-адмирал находился в запасе, а с 1998 года – в отставке.