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Главная » НОВОСТИ » Эксперты уверены, что рост цен в этом году будет ниже ориентира ЦБ
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 14:34

Эксперты уверены, что рост цен в этом году будет ниже ориентира ЦБ


РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Рост цен в России в 2018 году будет более динамичным по сравнению с прошлым, следует из результатов опроса 15 аналитиков крупнейших финансовых организаций и институтов, который провели «Известия».

Если в 2017 году инфляция в стране составила 2,5%, то к концу этого года она окажется в диапазоне 3,3–3,5%, считают шесть экспертов. Трое уверены, что цены вырастут на 4%, как ожидают в Центробанке. Четверо предрекают ускорение инфляции в пределах 5,1%. Один респондент прогнозирует нулевой рост цен. Среднеарифметический показатель – 3,6%.

Эксперты утверждают, что ускорение роста цен в 2018 году произойдет на фоне повышения потребительской активности населения. А она возрастет, в том числе, благодаря индексации зарплат бюджетников в процессе реализации майских указов президента.

Относительно ключевой ставки ЦБ эксперты сходятся во мнениях. Они ожидают дальнейшего смягчения политики Банка России. С декабря прошлого года ключевая ставка установлена на уровне 7,75%. Специалисты считают, что к концу года она опустится до 6,8%, этому будет способствовать сдержанное удорожание товаров и услуг.

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