Норвежские и российские энергетики обсудили использование озера Инари

24 Января 2018 года, 15:06

СААРИСЕЛЬСКА/ 24 января/ БИ-ПОРТ - В финском городе Саариселька состоялась рабочая встреча энергетиков России и Норвегии, а также экологов Центра экономического развития, транспорта и окружающей среды Лапландии по регулированию водного режима озера Инари. Озеро является третьим по величине в Финляндии. Его ресурсы используются гидростанциями России и Норвегии, сообщили в ТГК-1.

Встречи проводятся в целях обмена информацией и прогнозами по гидрологической обстановке на озере. Стороны определяют оптимальный режим работы энергообъектов.

Результаты совещания станут основой протокола, который Уполномоченные представители трех стран подпишут в Рованиеми 14 февраля.