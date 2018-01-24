Следователи и органы опеки заключили соглашение о сотрудничестве

24 Января 2018 года, 16:00

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Руководитель следственного отдела по Мурманску следственного управления Следственного комитета России по Мурманской области подполковник юстиции Виталий Щербаков и начальник отдела опеки и попечительства комитета по образованию администрации Мурманска Светлана Руднева подписали соглашение о межведомственном взаимодействии.

Предметом соглашения стало сотрудничество, взаимодействие и осуществление мероприятий, направленных на защиту и реализацию прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждения преступных посягательств, совершенных в их отношении, устранения причин и условий, способствующих совершению таких преступлений, сообщили в пресс-службе СКР.

Основные задачи сторон – это оказание помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; изучение причин и условий, способствующих совершению насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних, образа жизни и поведения несовершеннолетнего, ставшего жертвой, влияния на развитие личности ребенка родителей, окружения, педагогов; принятие мер к устранению нарушений прав несовершеннолетних, а также нарушений в работе субъектов профилактики преступности среди несовершеннолетних.

Для достижения целей стороны договорились о необходимости своевременного обмена информацией, организации совместных посещений семей, в которых переданы под формы возмездной опеки дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дошкольного возраста; совместных мероприятий, направленных на оказание помощи детям, и другие.

В завершение встречи стороны отметили важность подписанного соглашения о взаимодействии и необходимость совершенствования механизма защиты прав и интересов детей.