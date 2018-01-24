Инфляция в России выросла до 0,3%

24 Января 2018 года, 16:16

РОССИЯ/ 24 января/ БИ-ПОРТ - За период с 16 по 22 января 2018г. индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,1%, с начала месяца – 100,3%.

За прошедшую неделю цены на колбасу полукопченую, творог, маргарин, пшено, чай и соль выросли на 0,2-0,4%. Одновременно крупа гречневая подешевела на 1,0%, куры, яйца куриные и сахар-песок – на 0,2-0,7%.

Цены на плодоовощную продукцию в среднем не изменились. При этом на картофель, капусту белокочанную, лук, морковь и яблоки они выросли на 0,2-1,4%. В то же время огурцы и помидоры стали дешевле на 4,0% и 1,6% соответственно.