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Главная » НОВОСТИ » С начала года УК Октябрьского округа оштрафованы более чем на 570 тысяч
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 17:00

С начала года УК Октябрьского округа оштрафованы более чем на 570 тысяч


МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Сегодня во дворе домов №48 и №50 по улице Полярные Зори проверяющие выявили нарушение при складировании крупногабаритного мусора. Зона сбора отходов полностью не соответствует нормам: отсутствует площадка для контейнеров, нет ограждения, твердые бытовые отходы собирается хаотично.

«Управляющие организации, обслуживающие близлежащие дома, уже получали предупреждение о несвоевременном вывозе мусора, – рассказал начальник отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству администрации Октябрьского округа Павел Воронин. – До сих пор им не удалось согласовать график уборки, теперь на руководителей данных фирм будет составлен акт об административном правонарушении».

За истекший период 2018 года специалистами отдела по взаимодействию со структурами жилищно-коммунального комплекса и благоустройству только в Октябрьском округе были проверены дворы 281 дома, составлено 46 материалов. На сегодняшний день на управляющие организации наложено штрафов на сумму более 570 тысяч рублей.

Если управляющая организация не выполняет свои обязательства, горожане могут пожаловаться в управления округов, государственную жилищную инспекцию и прокуратуру.

АГМ

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