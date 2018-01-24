Сон во время вахты стоил старпому мурманского судна 150 тысяч рублей

24 Января 2018 года, 16:40

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманске вынесли приговор старшему помощнику капитана мурманского рыболовного судна «Себекс». 28-летнего местного жителя обвиняют в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Как ранее сообщал «Би-порт», 19 октября 2016 года судно вышло из порта Мурманск и последовало на промысел в Баренцево море. Подсудимый в качестве старшего помощника капитана обязан был соблюдать правила безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Однако в ночное время 20 октября он отпустил рулевого вахтенного матроса, а сам уснул на рулевом мостике, тем самым допустив бесконтрольное движение судна. В следствии допущенных нарушений судно отклонилось от рекомендованного безопасного курса и наскочило на камни в прибрежной зоне северо-восточного берега Кольского полуострова.

В результате аварийного случая судовладельцу причинен ущерб в размере 8,25 млн рублей, сообщили «Би-порту» в Ленинском районном суде Мурманска.

Подсудимый признал себя виновным в совершении преступления частично. Он утверждал, что уснул на вахте из-за сильной усталости, вследствие допущенного судовладельцем нарушения его права на отдых.

Решением суда ему назначено наказание в виде штрафа, в размере 150 тысяч рублей. Суд также признал за судовладельцем право на удовлетворение гражданского о размере возмещения причинённого ущерба. Решение суда не вступило в законную силу.