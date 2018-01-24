На расселение аварийного жилья из бюджета Мурманской области выделен почти миллиард

24 Января 2018 года, 17:23

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Заместитель губернатора Евгений Никора провел совещание по вопросу реализации муниципальными образованиями Мурманской области мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда, признанного аварийным в период с 1 января 2012 по 1 января 2014 года.

В совещании приняли участие главы муниципальных образований, представители министерства строительства и территориального развития, депутаты областной думы.

В областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на эти цели предусмотрено 946,8 млн рублей, что позволит обеспечить расселение всех аварийных домов, признанных аварийными в данный период. В общей сложности переселение затронет свыше 1300 жителей, проживающих в 769 аварийных помещениях Мурманска, Ковдорского района, Никеля, Кандалакши, Мончегорска, Зеленоборского и Умбы.

Одним из условий предоставления субсидии является наличие муниципальной адресной программы по расселению аварийного жилищного фонда.

В настоящее время муниципальные образования планируют использовать все ранее действующие механизмы расселения: оплату выкупной стоимости собственникам, расселение в свободный отремонтированный муниципальный фонд, приобретение жилья для граждан на вторичном рынке, строительство нового жилья.

По итогам совещания было определено, что Мончегорск и Ковдорский район закончат переселения уже до конца 2018 года.

Отдельным вопросом рассмотрено обращение жителей Мурманска о переносе сроков расселения дома №53 по ул. Шестой Комсомольской батареи на 2018 год. Заместитель губернатора поручил администрации города в течение месяца рассмотреть возможность изменения сроков расселения.

На совещании также отмечалось, что переселение граждан необходимо продолжать, и без поддержки федерального центра региону не справиться. В связи с этим правительство области неоднократно выходило с инициативой о продлении программы по переселению граждан из аварийного жилья с продолжением работы Фонда ЖКХ в рамках реализации Федерального закона «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».