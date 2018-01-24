Tele2 откроет «Киберпонедельник» в Мурманске

24 Января 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Tele2 впервые примет участие во всероссийской онлайн-распродаже «Киберпонедельник» с 29 по 31 января 2018 года. Своим клиентам компания предоставит эксклюзивный доступ к акционным предложениям иностранных и отечественных интернет-магазинов со скидкой до 90%. Оператор откроет доступ к закрытой предпродаже «Киберпонедельника» 28 января в 18:00 – на 6 часов раньше официального старта акции.

Посетители интернет-магазина Tele2 смогут приобрести SIM-карты с красивыми цифровыми комбинациями со скидками. Так, например, в Мурманске бронзовые номера будут продаваться бесплатно. Цены снижены во всех регионах присутствия оператора и будут действовать даже после окончания «Киберпонедельника».

Чтобы воспользоваться специальным предложением, клиентам Tele2 необходимо зарегистрироваться в программе лояльности «Больше». В списке акций со скидками и кешбэком появится предложение «Киберпонедельник». После его активации абоненты попадут на закрытый сайт акции и смогут начать шопинг.

Tele2 запустила программу лояльности «Больше» осенью 2017 года. Она учитывает индивидуальные предпочтения клиентов и предлагает сэкономить, воспользовавшись кешбэком и скидками партнеров. За время существования «Больше» клиенты Tele2 активировали свыше 150 тысяч предложений, при этом особой популярностью пользуются предложения с кешбэком.

Помимо предложений партнеров, в бонусной программе «Больше» доступны и специальные акции от Tele2. Так, оператор возвращает 224 рубля за оплату интернет-заказа из категории «Тарифы» или начисляет до 5% ежемесячно при пополнении счета от 100 до 15000 рублей. Подробная информация о предложениях оператора доступна на сайте.

В конце ноября 2017 года Tele2 приняла участие во всемирной акции «Настоящая Чёрная Пятница» и предоставила своим клиентам эксклюзивные предложения. С 24 по 26 ноября свыше 77% из всех активированных в программе «Больше» предложений пришлись на закрытую предпродажу «Настоящей Черной Пятницы».