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Сари
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Главная » НОВОСТИ » В администрации Североморска обсудили городскую среду и инициативное бюджетирование
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 17:40

В администрации Североморска обсудили городскую среду и инициативное бюджетирование


СЕВЕРОМОРСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков провел совещание, посвященное формированию комфортной городской среды, а также инициативному бюджетированию.

Главным вопросом по проекту «Формирование комфортной городской среды» стала детальная разработка проекта на 2018 год. В его программу включены 11 общественных мест и пять дворовых территорий. Учитывая погодные условия, ожидается, что работы по благоустройству начнутся в мае, а пока будет вестись подготовка технической документации.

Что касается инициативного бюджетирования, то до 31 января «Аллея спорта» должна быть подана на конкурс министерства по внутренней политике и массовым коммуникациям, чтобы получить субсидию в размере двух млн. Общая стоимость проекта не превысит 3,273 млн рублей. На данном этапе вносятся изменения в сметную документацию для дальнейшего включения в заявку на конкурсный отбор от муниципалитета.

Также в рамках совещания установлены ориентировочные сроки готовности по некоторым этапам разработки проекта и назначены ответственные за их исполнение.

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