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Главная » НОВОСТИ » Глав и депутатов малых городов и исторических поселений приглашают к дискуссии
 
 
 
 
24 Января 2018 года, 18:20

Глав и депутатов малых городов и исторических поселений приглашают к дискуссии


КОЛОМНА/ 24 января/ БИ-ПОРТ – По итогам проведенного в Коломне Форума малых городов и исторических поселений Всероссийский Совет местного самоуправления начал сбор предложений по законодательному и нормативно-правовому решению проблем малых городов и исторических поселений.

В плане работы Всероссийского Совета местного самоуправления (ВСМС) на 2018 год – рассмотрение вопросов законодательного обеспечения деятельности таких муниципальных образований. Совместно с ассоциацией «Русская провинция» и Общероссийским конгрессом муниципальных образований ВСМС займется поиском законодательных и нормативно-правовых решений проблем, которые существуют в малых городах.

«В последнее время большое значение придается развитию крупных городов и агломераций. Об организации местного самоуправления в мегаполисах дискуссия идет на протяжении нескольких лет. При этом важно не потерять самобытность, тот российский дух, который живет, прежде всего, в малых городах и исторических поселениях. У нас более 70% населения живет именно в малых городах и поселениях», – сказал на открытии форума председатель ВСМС Олег Мельниченко.

Он отметил также важность поиска решений, которые, с одной стороны, не затронули бы основ налоговой политики, с другой – помогли бы выработать механизмы, позволяющие развиваться малым историческим городам.

В этой связи в феврале запланировано проведение на площадке Совета Федерации совместно с профильными комитетами Госдумы парламентских слушаний. В повестку будут включены предложения, изложенные в ходе рабочих сессий форума в Коломне.

«В рамках парламентских слушаний мы должны предложить механизмы реальной поддержки развития этих городов. Сейчас много говорится о необходимости привлекать в малые исторические города туристов. Туризм является драйвером развития экономики малых исторических городов. Однако, развивая туризм, мы должны помнить о том, что нагрузка на инфраструктуру малого города возрастает в разы. К примеру, в городе живет 10 тысяч человек, при этом его посещает порядка полутора миллионов туристов в год. Малый исторический город содержит инфраструктуру, но ожидаемых поступлений бюджет города не получает. Назрела необходимость поиска путей решения этой проблемы», – подчеркнул Мельниченко.

Кроме того, важно при переселении из ветхого жилья в малых исторических городах и поселениях сохранить те здания, которые одновременно являются многоквартирными жилыми домами и представляют особую историческую ценность: через механизмы частно-муниципального, частно-государственного партнерства, через механизмы льготных платежей.

Эти и другие вопросы планируется рассмотреть на предстоящих парламентских слушаниях. Главам, депутатам представительных органов малых городов и исторических поселений предлагается включиться в дискуссию, сформулировав проблематику и возможные предложения по развитию муниципальных образований. Свои предложения можно направлять в адрес центрального исполнительного комитета ВСМС по электронной почте vsmsinfo@yandex.ru.

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