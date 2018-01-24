В Архангельске аэропорт и авиапредприятие перешли в региональную собственность

АРХАНГЕЛЬСК/ 24 января/ БИ-ПОРТ – Акции «Аэропорта Архангельск» и региональной авиакомпании «2-й Архангельский объединенный авиаотряд» передадут Архангельской области. Соответствующее распоряжение подписал Дмитрий Медведев.
Росимущество передаст региону 50,9% акций «Аэропорта Архангельск» и 100% акций АО «2-й Архангельский объединенный авиаотряд». Ранее они находились в федеральной собственности.
О переходе в областную собственность аэропорт «Архангельск» объявил еще в октябре. Это позволит ему выйти на новый уровень развития, создать сеть региональных аэропортов и развить малую авиацию.