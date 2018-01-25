Днём в Мурманской области может потеплеть до +1

25 Января 2018 года, 08:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ - 25-26 января погоду Кольского полуострова будет определять активный циклон, смещающийся с Северной Атлантики на Скандинавию и далее в Баренцево море. Как сообщает Мурманское УГМС, 25 января 2018 года ожидается облачная погода, временами снег, в отдельных районах сильный. Ветер юго-восточный сильный, в порывах до 15-20 м/c, ночью на севере умеренный. Температура воздуха утром -6-11 градусов, днем от +1 до -4 градусов, гололедица, ухудшение состояния дорог.

На западе Баренцева моря наблюдается ветер северо-восточный 15-18 м/с, на юго-западе - восточный, юго-восточный 15-17 м/с. На юго-востоке моря - ветер южный, юго-восточный 15-18 м/с, медленное обледенение судов.

Сегодня утром в Мурманске температура воздуха -12 градусов, ветер северо-восточный 1-2 м/с.