Штурманы Северного флота принимают поздравления в профессиональный праздник

25 Января 2018 года, 10:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 января/ БИ-ПОРТ - Командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих и гражданских специалистов штурманской службы Северного флота с профессиональным праздником. Сегодня, 25 января, в России отмечается Днем штурмана.

Командующий Северным флотом пожелал штурманам дальнейших успехов в решении возложенных на них задач, совершенствования профессионального мастерства и морской выучки.

Благодаря серьезной штурманской подготовке за последние несколько лет на Северном флоте не было допущено навигационных аварий и происшествий. Залогом безопасности судовождения служит заблаговременная подготовка к дальним походам. Уже сейчас штурманы всех категорий от командиров боевых частей кораблей, которым предстоит участие в длительных плаваниях, до флагманских специалистов объединений и соединений, в чьем составе числятся эти корабли, приступили к изучению районов выполнения дальних походов и подготовке к решению навигационных задач.

В 2018 году корабли Северного флота совершат походы по морям Северного Ледовитого и Атлантического океанов.

В прошлом году штурманы Северного флота обеспечили выполнение задач более 40 дальних походов кораблей и вспомогательных судов флота.